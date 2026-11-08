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Минус 6.5 градуса е било тази сутрин в Чепеларе

Дима Максимова

Редактор: Дима Максимова

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В Чепеларе температурата тази сутрин падна до -6.5 градуса
В Чепеларе температурата тази сутрин падна до -6.5 градуса

 Минус 6,5 градуса са измерени тази сутрин в Чепеларе и там е било най-студено от цялата Смолянска област, съобщи БТА като цитира дежурния в метеорологичната станция на Рожен. 

В Смолян минималната температура е достигнала минус 3,2 градуса, на Рожен – минус 4,6 градуса, в Златоград – минус 2,5 градуса, а в девинския квартал "Настан" – минус 2,2 градуса.

Отрицателни температури и слани са регистрирани във всички райони около Смолян.

Според дежурния метеоролог отчетените през нощта отрицателни температури не са необичайни за ноември.

Към момента температурата на Рожен е 2,4 градуса.

В Чепеларе температурата тази сутрин падна до -6.5 градуса

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