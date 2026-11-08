С облаци и мъгли започва седмицата, на места ще вали

Облачно ще е времето в понеделник. В сутрешните часове в равнините ще бъде мъгливо. На места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд. Още през нощта от запад облачността ще се увеличи и вплътни. В отделни западни райони ще превали слаб дъжд. Времето ще бъде почти тихо. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 1°. Атмосферното налягане ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Максималните температури ще са в интервала 7° - 12°, в София – около 9°. През нощта срещу вторник валежната зона ще се премести на изток.

По Черноморието в сутрешните часове ще преобладава слънчево време, но облачността бързо ще се увеличи и вплътни. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава облачно време. В масивите от Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, над около 1700 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от югозапад, по най-високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около нула градуса.

Във вторник още преди обяд валежите в източните райони ще спрат, а облачността ще се разкъсва, над много райони временно и ще намалява. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България – до умерен, от юг. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 10° и 15°.

В сряда облачността ще бъде предимно значителна, вероятността за валежи е по-малка, все пак не е изключено на отделни места да превали съвсем слаб дъжд. Вятърът ще остане от юг и затоплянето ще продължи.