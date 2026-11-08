Катастрофа затвори едната лента на пътя Русе – Бъзън

Запиши се

Запиши се

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофа затруднява трафика по път I-2 Русе – Бъзън, съобщиха от АПИ.

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента.

Преминаването се регулира от пътна полиция, допълват от Пътната агенция.