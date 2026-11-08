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Катастрофа затвори едната лента на пътя Русе – Бъзън

Дима Максимова

Редактор: Дима Максимова

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Катастрофа затруднява трафика по път I-2 Русе – Бъзън, съобщиха от АПИ.

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента. 

Преминаването се регулира от пътна полиция, допълват от Пътната агенция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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