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КОЙ ГОТВИ

Представям рецепта за пухкава домашна питка. Златиста, ароматна и невероятно вкусна!”, ни пише Валя Михайлова.

ПРОДУКТИ

1 кг брашно

400 мл прясно мляко

3 яйца

1 кубче прясна мая (42 г) или 14 г суха мая

1 с.л. захар

1 с.л. сол

5 с.л. олио

100 г краве масло

1 жълтък за намазване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разтваряме маята в затоплено прясно мляко заедно със захарта и 2 - 3 с. л. брашно. Оставяме я за 10 - 15 минути, докато шупне. В голяма купа пресяваме брашното, добавяме солта, яйцата, олиото и активираната мая.

Замесваме меко и еластично тесто, което се оставя на топло за около час, докато удвои обема си. Втасалото тесто разделяме на няколко топки. Всяка разточваме, намазваме с разтопено масло и оформяме на руло. Усукваме го и го оформяме на възелче. Подреждаме в намаслена тава, като оформяме питка. Оставяме да втаса повторно за около 30 минути.

Намазваме питката с разбит жълтък и малко прясно мляко. Печем в предварително загрята фурна на 180°C за около 40 - 50 минути до златиста коричка. Ако започне да потъмнява прекалено бързо, покриваме с алуминиево фолио. След изпичане намазваме питката с малко масло и я покриваме с кърпа за 10 - 15 минути, за да остане мека и пухкава.

Малък кулинарен съвет - за още по-богат вкус може да добавите натрошено сирене при оформянето на възелчетата.