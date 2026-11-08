Румен Радев за атентата в Краков: Солидарни сме с Полша в този труден момент

Министър-председателят Румен Радев изрази съболезнования към семействата и близките на жертвите при вчерашната стрелба в полския град Краков, при която шест души загинаха, а 16 бяха ранени.

Изразявам искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите на трагичната стрелба в Краков. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия, и пожелавам на ранените бързо и пълно възстановяване, пише премиерът в "Екс".

I extend my sincere condolences to the families and loved ones of the victims of the tragic shooting in Kraków. My thoughts are with all those affected by this tragedy, and I wish the injured a swift and full recovery. Bulgaria stands in solidarity with Poland and the Polish people at this difficult time. We share their grief and reaffirm our unwavering determination to stand against all forms of violence against innocent civilians. @donaldtusk — Rumen Radev (@RumenRadevPM) November 8, 2026

България изразява солидарност с Полша и полския народ в този труден момент. Споделяме тяхната скръб и потвърждаваме нашата непоколебима решимост да се противопоставим на всички форми на насилие срещу невинни цивилни граждани, написа още Румен Радев.

В събота следобед 24-годишен поляк, чиято самоличност все още не е оповестена, се вряза с автомобила си в пешеходци на Главния пазарен площад в Краков, стреляйки безразборно в движение.

Прокуратурата заяви, че е започнала разследване на акт с "терористичен характер", предаде днес Полската агенция по печата (ПАП). В започналото разследване са включени и трите смъртни случая в дома на заподозрения, който е в критично състояние, в полския град Островец Швентокшиски, допълва ПАП, като се позовава на полската прокуратура.