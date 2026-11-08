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Румен Радев за атентата в Краков: Солидарни сме с Полша в този труден момент

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Румен Радев Снимка: Румяна Тонева
Румен Радев Снимка: Румяна Тонева

Министър-председателят Румен Радев изрази съболезнования към семействата и близките на жертвите при вчерашната стрелба в полския град Краков, при която шест души загинаха, а 16 бяха ранени.

Изразявам искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите на трагичната стрелба в Краков. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия, и пожелавам на ранените бързо и пълно възстановяване, пише премиерът в "Екс".

България изразява солидарност с Полша и полския народ в този труден момент. Споделяме тяхната скръб и потвърждаваме нашата непоколебима решимост да се противопоставим на всички форми на насилие срещу невинни цивилни граждани, написа още Румен Радев.

В събота следобед 24-годишен поляк, чиято самоличност все още не е оповестена, се вряза с автомобила си в пешеходци на Главния пазарен площад в Краков, стреляйки безразборно в движение.

Прокуратурата заяви, че е започнала разследване на акт с "терористичен характер", предаде днес Полската агенция по печата (ПАП). В започналото разследване са включени и трите смъртни случая в дома на заподозрения, който е в критично състояние, в полския град Островец Швентокшиски, допълва ПАП, като се позовава на полската прокуратура.

Румен Радев Снимка: Румяна Тонева

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