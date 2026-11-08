Спряха движението по пътя Плевен - Ясен заради катастрофа с пострадали

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Временно е ограничено движението по път III-305 Плевен - Ясен в района на Ясен заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Обход в посока Ясен: през Крушовица - Градина - Търнене - Ясен. Обход в посока София по път I-3 Плевен - Луковит.

Пътнически автобус е блъснал внезапно излязъл на платното кон.

При сблъсъка са пострадали двама души, които са откарани с линейки към болнично заведение. Все още няма информация за нанесените им травми.

По превозното средство има щети, включително напълно счупено предно стъкло.