Спряха движението по пътя Плевен - Ясен заради катастрофа с пострадали

Временно е ограничено движението по път III-305 Плевен - Ясен в района на Ясен заради катастрофа, съобщиха от АПИ.
Обход в посока Ясен: през Крушовица - Градина - Търнене - Ясен. Обход в посока София по път I-3 Плевен - Луковит.
Пътнически автобус е блъснал внезапно излязъл на платното кон.
При сблъсъка са пострадали двама души, които са откарани с линейки към болнично заведение. Все още няма информация за нанесените им травми.
По превозното средство има щети, включително напълно счупено предно стъкло.