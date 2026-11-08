Кола, камион и автобус се блъснаха край Тетевен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежка катастрофа е станала на главния път София - Варна в района на разклона за Тетевен. В инцидента са участвали три превозни средства – кола, камион, автобус, движещ се по редовната линия Добрич - Варна - София, и лек автомобил.

По предварителни данни инцидентът е възникнал след челен удар между камиона и леката кола. Вследствие на внезапния сблъсък движещият се след тях автобус не е успял да спре и е ударил лекия автомобил от задната страна.

Към момента няма данни за пострадали пътници нито от автобуса, нито от другите превозни средства. Нанесени са само материални щети, съобщава Нова тв.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на „Пътна полиция", които регулират трафика и помагат за избягване на по-сериозни задръствания. Движението в участъка е временно затруднено и се осъществява с повишено внимание.