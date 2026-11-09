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Облачно ще е на 9 ноември, на места ще вали

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Максималните температури ще бъдат между 7° и 12° СНИМКА: Pixabay
Максималните температури ще бъдат между 7° и 12° СНИМКА: Pixabay

Днес ще преобладава облачно време. В сутрешните часове в равнините ще бъде мъгливо. На места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 9°.

През нощта срещу вторник валежната зона ще се премести на изток.

По Черноморието в сутрешните часове ще преобладава слънчево време, но облачността бързо ще се увеличи и вплътни. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава облачно време. В масивите от Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, над около 1700 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от югозапад, по най-високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

Максималните температури ще бъдат между 7° и 12° СНИМКА: Pixabay

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