На 10 ноември променят движението при 52-и км на „Струма"

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Утре – 10 ноември, от 8 ч. до 18 ч., за смяна на камери, ще се промени организацията на движение при 52-и км на АМ „Струма" в района на Дяково. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, съобщиха от АПИ.

По време на дейностите в посока Кулата ще се ограничава движението в по активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата лента.

В посока София поетапно ще се ограничава пътуването по изпреварващата лента, като автомобилите ще преминават по активната лента.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно временната пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.traffic.bg , както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.