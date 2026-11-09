Катастрофа в Кресненското дефиле, движението е затруднено

Движението в Кресненското дефиле на главен път Е-79 е затруднено заради катастрофа. Инцидентът е станал около 16 ч. в участъка Симитли-Кресна. Блъснали са се лек и товарен автомобил. По първоначална информация, заради мокър и хлъзгав път и несъобразена скорост, лек автомобил се е забил в мантинелата, а след това се е завъртял на пътя. В него пък се е ударил товарен автомобил движещ се в посока към Симитли..

От полицията съобщиха, че пътят не е изцяло затворен, но движението е затруднено и призоваха водачите за повишено внимание.