Катастрофа на магистрала „Тракия“ към Бургас, движението е в една лента

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Временно е ограничено движението в изпреварващата лента на магистрала "Тракия" при км 341 заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от екип на Пътна полиция.