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Катастрофа на магистрала „Тракия“ към Бургас, движението е в една лента

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Патрулка. Снимката е илюстративна.
Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Временно е ограничено движението в изпреварващата лента на магистрала "Тракия" при км 341 заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от екип на Пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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