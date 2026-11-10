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Кошнички със сладко в кори за баница

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

Виолета Василева изпраща рецепта за интересен десерт.

ПРОДУКТИ

1 пакет кори за баница

1 опаковка чисто масло

сладко по избор (трябва да е по-гъсто)

пудра захар

хартиени капсули или форма за мъфини - ако се приготвят в хартиените капсули, ще станат по-разлети, а ако са във формата за мъфини, ще бъдат по-стегнати

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Разделяме един лист кора за баница на две половини. По една половинка слагаме във всяка форма, като намачкваме, все едно смачквате лист хартия на топка.

Слагаме по съвсем малко от маслото на две - три места върху корите.

Притискаме леко в средата, за да направим място, и там слагаме от сладкото по около 2 супени лъжици. 

Печем в предварително затоплена фурна или еър фрайър за 3-4 минути до златист загар на корите.

Изваждаме и охлаждаме. При поднасяне по желание, но пък е още по-красиво и вкусно, ги поръсваме с пудра захар.

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