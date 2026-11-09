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Временно стесняват движението на кръговото кръстовище на 4-ти километър в София заради ремонт

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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София СНИМКА: АЛЕКСАНДРИНА ПЕТЕВА
София СНИМКА: АЛЕКСАНДРИНА ПЕТЕВА

Временно стесняват движението на кръговото кръстовище на площад „Авиация" на 4-ти километър заради ремонт на пътните платна. Промяната в организацията на движението влиза в сила утре, 10 ноември, като дейностите ще започнат след 10:00 часа, за да се избегне сутрешният трафик, съобщиха от Столична община. 

Движението ще бъде временно стеснено в зоните, в които се извършват ремонтните дейности. Отговорните служби призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват временната пътна сигнализация и да поддържат достатъчна дистанция.

Възможни са затруднения и забавяния в района, затова на гражданите се препоръчва да предвидят допълнително време за пътуване. Внимателното шофиране покрай работните участъци е важно както за безопасността на участниците в движението, така и за тази на ремонтните екипи.

Текущи ремонти се предвиждат и по бул. „Г. М. Димитров", бул. „Панчо Владигеров", „Обелски път", ул. „Акад. Димитрий Лихачов", както и по общинския път между кв. „Курило" и с. Кътина.

София СНИМКА: АЛЕКСАНДРИНА ПЕТЕВА

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