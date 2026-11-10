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САЩ настояват Европа да участва в мирните преговор...

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На 10 ноември рожден ден имат

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Атанас Узунов, председател на Общинския съвет в Пловдив, бивш футболен съдия

Пламен Петров, бизнесмен, бивш министър на транспорта и съобщенията

Фаня Цветкова, инспектор по Обществено здраве в УМБАЛ “Софиямед”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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