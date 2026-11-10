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Хладно и ветровито ще бъде времето на 10 ноември

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Хладно и ветровито ще бъде времето на 10 ноември СНИМКА: Pixabay
Хладно и ветровито ще бъде времето на 10 ноември СНИМКА: Pixabay

Днес сутринта в югоизточните райони все още ще превалява дъжд, но до обяд ще спре. След обяд и облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Максималните температури ще са от 6° - 9° в Северозападна до 13° - 15° на места в Южна България.

Преди обяд по Черноморието ще преобладава облачно време, но след обяд облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, пише БТА. 

В планините ще преобладава облачно време. Преди обяд в района на Централен Балкан все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 1°.

Хладно и ветровито ще бъде времето на 10 ноември СНИМКА: Pixabay

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