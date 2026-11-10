Проф. Георги Рачев: Както върви, това ще е най-топлата година в историята

Както са тръгнали температурите, изглежда това ще е най-топлата година в историята. Досега това е 2023 година. Това каза пред Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев.

Той даде пример, че октомври е бил най-топлият в историята, откакто се водят метеорологични наблюдения. "Аз не виждам нищо лошо в това, че светът се затопля. Ползите са много повече", посочи Рачев.

В четвъртък в София ще е 20 градуса. След това много бързо ще паднат до 10 градуса в събота. В Пловдив ще е 21 градуса, а четвъртък и петък дори на Балканите ще е по-топло отколкото в Испания например.

Сравнително сухо ще е времето в следващите 10 дни. Месечната норма за валежи обаче е преизпълнена. До събота на обяд ще е хубаво, сухо време, добави Рачев.