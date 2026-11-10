Катастрофа затруднява движението по пътя Пасарел – Самоков

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Временно движението при км 55 по път II-82 Пасарел – Самоков се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция". Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.