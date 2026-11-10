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Вижте обходните маршрути след тежките верижни катастрофи на магистрала "Тракия"

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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СНИМКА: АПИ
СНИМКА: АПИ

Пт АПИ съветват пътуващите по обходните маршрути да се движат с повишено внимание заради интензивния двупосочен трафик

На терен на мястото на инцидента работят екипи на АПИ и всички аварийни служби. Заради големия брой тежкотоварни автомобили, участвали в инцидента и следствените действия се очаква затварянето на участъка и в двете посоки да продължи за дълъг период, съобщиха от АПИ. 

Верижните катастрофи затвориха АМ „Тракия" и в двете посоки в района на Ямбол. Тази сутрин се блъснаха 50 леки и тежкотоварни автомобила. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница" и „Кабиле".

Обходните маршрути и за леките, и за товарните автомобили над 12 т са както следва:

Посока Бургас: Горно Александрово - Зимница - Лозенец - Стралджа - Венец - Огнен - Искра - Карнобат - Драганци×

I-7 (Горно Александрово – Зимница), I-6 (E-773) (Горно Александрово – Лозенец – Стралджа – Венец – Огнен – Искра – Карнобат), III-7957 (Карнобат) и III-795 (Драганци – Карнобат)

Посока София: Драганци - Карнобат - Сливен - Тополчане - Калояново - Глушник - Блатец - Драгоданово - Трапоклово - Горно Александрово - Стралджа - Лозенец - Венец - Огнен - Искра - Гергевец - Крушаре – Хаджидимитрово - III-795 (Драганци – Карнобат), III-7957 (Карнобат), I-6 (E-773) (Сливен – Тополчане – Калояново – Глушник – Блатец – Драгоданово – Трапоклово – Горно Александрово – Стралджа – Лозенец – Венец – Огнен – Искра – Карнобат) и II-53 (Гергевец – Сливен – Крушаре – Хаджидимитрово).

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка в реално време чрез онлайн системата на АПИ на traffic.api.bg;, както и денонощно на телефон 0700 130 20.

СНИМКА: АПИ

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