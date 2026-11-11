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Вградената система GROHE Grohtherm Aqua Tiles позволява управление на до пет душ функции и дава свобода при избора на водни струи и дизайн.

Банята все по-често се възприема като нещо повече от функционално помещение. За много хора тя е място за кратка почивка в началото или в края на деня, а ежедневният душ може да се превърне в време за отпускане и грижа за себе си.

Тази промяна намира отражение и в интериорния дизайн. При проектирането на съвременната баня вниманието се насочва не само към удобството, но и към усещането, което пространството създава. Технологиите, материалите и визията се съчетават, за да предложат повече възможности за персонализация.

Именно такава е идеята зад GROHE Grohtherm Aqua Tiles – вградена система за управление на душ зоната от премиум линията GROHE SPA. Немският бранд GROHE е част от портфолиото на японската група LIXIL.

Един душ, различни преживявания

Системата позволява управление на до пет различни душ функции. Така според предпочитанията си потребителите могат да изградят комбинация от ръчен душ, душ пита и допълнителни водни струи.

Управлението е чрез технологията SmartControl: всяка функция се активира с отделен бутон, а настройките на водата се регулират чрез завъртане на контролите. Сменяемите символи върху бутоните помагат различните функции да се разпознават лесно.

Металният термостат е предназначен за вграден монтаж, като на повърхността остава изчистена покривна плоча. Когато не се използват, бутоните са дискретни, а при активиране изпъкват. Така функционалността се съчетава с минималистична визия.

Водни струи според настроението

Сред възможностите за допълване на системата са модулите GROHE Rainshower Aqua Tiles. Таванните душ елементи могат да се комбинират в различни конфигурации според пространството и търсения ефект.

Друг вариант е душ питата Rainshower Aqua, която се предлага в кръгла форма с диаметър 360 мм и в правоъгълен модел. Режимът Rain създава усещане за мек дъжд, докато ActiveRain предлага по-интензивна струя за изплакване и масаж.

Ръчният душ добавя още възможности с три режима на струята, сред които масажен и режим, съчетаващ вода и въздух за по-нежно усещане.

Дизайн, съобразен с интериора

Изборът на покритие е част от възможностите за персонализация. Grohtherm Aqua Tiles се предлага в палитрата GROHE Colors Collection, включително Phantom Black, Supersteel, Cool Sunrise, Warm Sunset и Brushed Hard Graphite, както и в класически хром.

Това позволява системата да бъде съчетана с останалите елементи в банята, включително с колекции като GROHE Atrio Private Collection.

Зад решенията стои концепцията на GROHE SPA „Salus per Aquam “– благополучие чрез водата. А идеята е проста: с подходяща комбинация от функции и дизайн ежедневният душ може да се превърне в личен ритуал за комфорт и възстановяване.