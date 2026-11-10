Следствието поема разследването на катастрофите на "Тракия"

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Образувани са две досъдебни производства

Националната следствена служба ще поеме разследването с верижните катастрофи на магистрала "Тракия", поради тежкия характер на инцидента, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев пред медиите на мястото на произшествието.

Образувани са две досъдебни производства за двете отделни пътни произшествие в посока Бургас и посока София.

Има изключително много работа да се свърши – огледи, разпити на очевидци, след това ще се прецени какви експертизи да се назначат, каза още Дойчинов. Той отбеляза, че към момента за причина за инцидентите се смята метеорологичната обстановка.

Две верижни катастрофи затвориха тази сутрин магистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Премиерът Румен Радев съобщи, че към момента информацията е за 11 загинали и 48 ранени. Според данни на областния управител на Сливен в пътните произшествия са участвали над 70 превозни средства.

На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие, екипи на Спешна помощ и 17 екипа на пожарната. Автомагистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, видимостта остава намалена, съобщава Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).