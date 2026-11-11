ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бесънт се премества във военна база след ирански з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Гъбена супа с челядинки

1740
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ  

“Предлагам рецепта за вкусна гъбена супа. Сега поляните и горите са пълни с гъби, но ако не сте перфектен познавач, ви препоръчвам да не рискувате и да се доверите на купените от магазина”, ни пише Мила Нешева.

ПРОДУКТИ 

2-3 шепи челядинки, 1 глава лук , 1 морков, 1-2 домата, 1-2 чушки, 2-3 картофа, парченце  целина , шепа фиде, 1 яйце, сол, черен пипер, олио, магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Задушаваме в тенджера нарязаните на ситно лук, морков и целина. Доливаме необходимото количество вода (около 2 литра) и добавяме гъбите, нарязаните чушки и картофите на кубчета.

Оставяме супата да покъкри до готовност на зеленчуците. Слагаме настърганите домати и малко по-късно шепа фиде.

Разбиваме яйцето и го изливаме на тънка струя в супата.

Подправяме с магданоз, черен пипер на вкус и лимонов сок по желание. Аз добавих една лъжичка масло и няколко сушени чери доматчета за още по-богат вкус.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Гастрогуру

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември