Гъбена супа с челядинки

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КОЙ ГОТВИ

“Предлагам рецепта за вкусна гъбена супа. Сега поляните и горите са пълни с гъби, но ако не сте перфектен познавач, ви препоръчвам да не рискувате и да се доверите на купените от магазина”, ни пише Мила Нешева.

ПРОДУКТИ

2-3 шепи челядинки, 1 глава лук , 1 морков, 1-2 домата, 1-2 чушки, 2-3 картофа, парченце целина , шепа фиде, 1 яйце, сол, черен пипер, олио, магданоз

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Задушаваме в тенджера нарязаните на ситно лук, морков и целина. Доливаме необходимото количество вода (около 2 литра) и добавяме гъбите, нарязаните чушки и картофите на кубчета.

Оставяме супата да покъкри до готовност на зеленчуците. Слагаме настърганите домати и малко по-късно шепа фиде.

Разбиваме яйцето и го изливаме на тънка струя в супата.

Подправяме с магданоз, черен пипер на вкус и лимонов сок по желание. Аз добавих една лъжичка масло и няколко сушени чери доматчета за още по-богат вкус.