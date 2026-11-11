Облачно с превалявания ще бъде времето на 11 ноември

Днес облачността ще е значителна и на отделни места, главно в западните райони и по поречието на Дунав ще превали дъжд. След обяд в низините и котловините видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София - около 11°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-17°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, пише БТА.

В планините ще преобладава облачно и мъгливо време. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, над около 1800 метра – слаб сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - око