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Мъгла, дъжд и сняг във високите части на планините, условията не са подходящи за туризъм

Волен Стефанов

Редактор: Волен Стефанов

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Условията в планините не са подходящи за туризъм заради облачното и мъгливо време. Във високите части има снежна покривка. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст (БЧК).

От ПСС дадоха подробности и за вчерашната спасителна акция под връх Вихрен, при която мъж попаднал в изключително рискова ситуация на сложен терен при зимни условия и не можел да продължи сам.

За извеждането му е бил използван хеликоптер на "Гранична полиция", тъй като останалите въздушни екипи били ангажирани с двете верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия".

Туристът се намирал в труднодостъпен район, бил сам и не разполагал с необходимите познания. Впоследствие е изведен с хеликоптер със съдействието на планинските спасители от отряд Банско.

От отряда посочиха, че за първи път участват в спасителна акция съвместно с въздушния екип на Специализирания отряд "Въздушно наблюдение" на "Гранична полиция". Спасителите изразиха благодарност за бързата реакция и оказаната помощ.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще остане облачно и мъгливо. В масивите на Западна България ще превалява дъжд, а над 1800 метра - слаб сняг.

Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, а на 2000 метра - около 4 градуса.

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