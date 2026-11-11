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Временно спират товарните камиони на АМ "Струма" в посока Перник

Ваньо Стоилов

Редактор: Ваньо Стоилов

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Снимка: Архив
Снимка: Архив

Леките автомобили се пренасочват през село Мало Бучино

Пътна полиция - СДВР временно спира тежкотоварния трафик на АМ „Струма" в посока Перник и пренасочва лекия през село Мало Бучино, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Причината е разлив на гориво или течност в района на 15-км на АМ „Струма" на територията на ОДМВР-Перник, което създава предпоставки за пътен инцидент. В обратната посока движението се осъществява нормално.

Тежките камиони се спират в района на първи километър от магистралата. Мярката се въвежда с цел недопускане на пътнотранспортни произшествия. В момента се създава организация за обезопасяване на пътната настилка, допълват от пресцентъра.

Снимка: Архив

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