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Променят движението по АМ „Тракия“ в Софийска област заради ремонт

Ваньо Стоилов

Редактор: Ваньо Стоилов

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Снимката е илюстративна. Снимка: Архив
Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

От днес до 13 ноември заради частични ремонти на асфалтовата настилка временно се променя организацията на движение в участъка от 3-и до 1-и км на АМ "Тракия" в Софийска област в платното в посока към столицата. При изпълнението им ще се ограничава навлизането в активната и аварийната ленти, като превозните средства ще преминават в изпреварващата, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

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