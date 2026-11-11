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До 24° в петък, но студен фронт носи дъжд и застудяване през уикенда

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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Дъжд СНИМКА: Пиксабей
Дъжд СНИМКА: Пиксабей

През нощта облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София - около 9°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане ще се понижи и ще е значително по-ниско от средното за месеца.

Утре облачността ще е предимно значителна, сутринта на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, възможни са и ръмежи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 17° и 22°, в София - около 18°.

Сутринта на места по Черноморието ще е мъгливо. През деня облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-21°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще е значителна, средна и висока. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

В петък на места в югозападната половина от страната ще превали. Вятърът от юг-югозапад ще се усили, особено в Източна България и в близост до северните планински склонове. Ще бъде топло за периода, с минимални температури в цялата страна над 10° и максимални предимно между 19° и 24°. През нощта срещу събота и в събота през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. В Северна България вятърът ще се ориентира от северозапад и ще започне да нахлува студен въздух. От северозапад на югоизток на много места ще има валежи от дъжд. До края на деня в западната половина от страната вятърът чувствително ще отслабне, в Източна България ще се ориентира от североизток и ще остане умерен, съобщава БТА.

Дъжд СНИМКА: Пиксабей

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