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Обявиха жълт код за силен вятър в 22 области в страната утре

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Обявиха жълт код за силен вятър в 22 области в страната утре СНИМКА: Pixabay
Обявиха жълт код за силен вятър в 22 области в страната утре СНИМКА: Pixabay

Жълт код за силен вятър в 22 области в страната за утре, 12 ноември, обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупредителният код е в сила за областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Сливен, Смолян, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Според прогнозата за времето утре облачността ще е предимно значителна, сутринта на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, възможни са и ръмежи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 17° и 22°, в София - около 18°.

Обявиха жълт код за силен вятър в 22 области в страната утре СНИМКА: Pixabay

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