Виенски щрудел

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
В рубриката ни се включва 12-годишният Божидар от София. Той е истински гастроном. Запалва се по кулинарията отпреди 2-3 години. Вкъщи приготвя и солени рецепти, и десерти. Наскоро получил машина за прясна паста и сам прави карбонара. Ходил е и на курс за френски макарони.
ПРОДУКТИ
4-5 ябълки
100 г кафява
захар
100 мл прясно
мляко
50 г стафиди
100 г краве масло
1 пакет бутертесто
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Задушаваме в тиган ситно нарязаните ябълки в половината масло, добавяме около 50 грама захар, стафидите и прясното мляко. Готвим, докато омекнат.
Разтопяваме останалото масло в касерола и започваме да режем бутертестото на лентички.
Слагаме плънката и прихлупваме с бутертестото. Намазваме отгоре с разтопеното масло и поръсваме с останалата захар.
Печем на предварително загрята фурна за около 30 - 40 минути.