Виенски щрудел

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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и [email protected].

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КОЙ ГОТВИ

В рубриката ни се включва 12-годишният Божидар от София. Той е истински гастроном. Запалва се по кулинарията отпреди 2-3 години. Вкъщи приготвя и солени рецепти, и десерти. Наскоро получил машина за прясна паста и сам прави карбонара. Ходил е и на курс за френски макарони.

ПРОДУКТИ

4-5 ябълки

100 г кафява

захар

100 мл прясно

мляко

50 г стафиди

100 г краве масло

1 пакет бутертесто

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Задушаваме в тиган ситно нарязаните ябълки в половината масло, добавяме около 50 грама захар, стафидите и прясното мляко. Готвим, докато омекнат.

Разтопяваме останалото масло в касерола и започваме да режем бутертестото на лентички.

Слагаме плънката и прихлупваме с бутертестото. Намазваме отгоре с разтопеното масло и поръсваме с останалата захар.

Печем на предварително загрята фурна за около 30 - 40 минути.