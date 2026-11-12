Виенски щрудел

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Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ 

В рубриката ни се включва 12-годишният Божидар от София. Той е истински гастроном. Запалва се по кулинарията отпреди 2-3 години. Вкъщи приготвя и солени рецепти, и десерти. Наскоро получил машина за прясна паста и сам прави карбонара. Ходил е и на курс за френски макарони.

ПРОДУКТИ 

4-5 ябълки

100 г кафява

захар

100 мл прясно

мляко 

50 г стафиди

100 г краве масло

1 пакет бутертесто 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Задушаваме в тиган ситно нарязаните ябълки в половината масло,  добавяме около 50 грама захар, стафидите и прясното мляко. Готвим, докато омекнат.

Разтопяваме останалото масло в касерола и започваме да режем бутертестото на лентички. 

Слагаме плънката и прихлупваме с бутертестото. Намазваме отгоре с разтопеното масло и поръсваме с останалата захар.

Печем на предварително загрята фурна за около 30 - 40 минути.

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