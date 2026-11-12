Път на младите в кухнята: малкият кулинар Божидар готви за рубриката ни “Гастрогуру”

В седми клас е, тренира бокс и плуване, мечтае да учи в строителна гимназия, но има една голяма страст - готвенето. Такъв е Божидар - най-новият участник в кулинарната ни рубрика “Гастрогуру”.

Години наред тя е в помощ на всяко домакинство, като предлага интересни, лесни, понякога трудоемки, но винаги вкусни рецепти! А още по-хубавото е, че са изпитани, защото са изпратени от нашите читатели.

Така и майката на Божидар - Камелия Кръстева, като всяка домакиня, редовно преглеждала идеите за обяд и вечеря в рубриката ни. Затова и решила да помогне на други кулинари, ако търсят рецепта за десерт. Изпрати ни виенски щрудел, лично направен от малкия Божидар. “Информирам се от сайта “24 часа” и го отварям по 20-30 пъти на ден, за да чета всичко актуално. И докато мисля какво да приготвя за вечеря, се вдъхновявам от рецептите в рубриката ви”, разказва Камелия. Десертът "Виенски щрудел", приготвен от Божидар

Вкъщи вече ролите са разменени – тя е помощникът, който сервира, мие и подрежда, докато синът твори в кухнята. Още в пети клас Божидар се увлича по готвенето. Прави прясна паста, приготвя щрудели, лазаня, дори и содената пита за Бъдни вечер. Тази година получил като подарък курс по френски макарони, но предпочита солените изкушения пред сладките.

Ако и вашето дете обича да готви, изпратете ни рецептата на [email protected] и [email protected], а ние с радост ще я публикуваме.