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На 12 ноември рожден ден имат

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Инж. Андон Тушев, управител на “ТАЛ Инженеринг” ЕООД, член на УС на КРИБ

Стойко Пеев, актьор

Ирини Жамбонас, актриса

Султанка Петрова, бивш зам.-министър на труда и социалната политика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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