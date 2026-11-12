На 12 ноември рожден ден имат

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Инж. Андон Тушев, управител на “ТАЛ Инженеринг” ЕООД, член на УС на КРИБ

Стойко Пеев, актьор

Ирини Жамбонас, актриса

Султанка Петрова, бивш зам.-министър на труда и социалната политика