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Облаци и мъгли ни очакват на 12 ноември

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Очакват се мъгли над страната. СНИМКА: Pixabay
Очакват се мъгли над страната. СНИМКА: Pixabay

Днес облачността ще е предимно значителна, сутринта на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, възможни са и ръмежи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 17° и 22°, в София - около 18°.

Сутринта на места по Черноморието ще е мъгливо. През деня облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-21°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще е значителна, средна и висока. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

Очакват се мъгли над страната. СНИМКА: Pixabay

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