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Православен календар за 12 ноември

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Православен календар
Православен календар

Св. Йоан Милостиви, патр. Александрийски. Преп. Нил Постник. Преп. Нил Мироточиви, Атонски. Св. прор. Ахия

Св. Йоан Милостиви през целия си живот бил милосърден и щедър, прощавал обидите и никого не осъждал. Ревностно изпълнявал задълженията си като патриарх в Александрия, защитавал вярата, помагал на бедните и подбуждал хората към милосърдие. Веднъж Йоан се отправил към Цариград и по пътя чул глас да му казва, че Бог го вика при себе си. Спрял, приготвил се за смърт и тихо починал. Погребан бил в църквата "Св. Тихон Аматунски".

Православен календар

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