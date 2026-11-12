Условията за туризъм в планините са добри, но само в ниските части

Добри са условията за туризъм само в ниските части на планините, във високите части условията не са благоприятни.

В момента духа умерен вятър, очаква се той да се засили. По върховете на планините е мъгливо. В ниските части облачността е разкъсана. Има снежна покривка на места над 1800 метра, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Оттам не препоръчват преходи във високите части на планините.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините облачността ще е значителна, средна и висока. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.