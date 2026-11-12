ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борисов за трагедията на "Тракия": При подобен слу...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Условията за туризъм в планините са добри, но само в ниските части

552
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
По върховете на планините е мъгливо СНИМКА: ПИКСАБЕЙ
По върховете на планините е мъгливо СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Добри са условията за туризъм само в ниските части на планините, във високите части условията не са благоприятни.

В момента духа умерен вятър, очаква се той да се засили. По върховете на планините е мъгливо. В ниските части облачността е разкъсана. Има снежна покривка на места над 1800 метра, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Оттам не препоръчват преходи във високите части на планините.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините облачността ще е значителна, средна и висока. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

По върховете на планините е мъгливо СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание