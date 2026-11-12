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Внимание, българи, пътуващи към Халкидики! Временни ограничения по пътя Солун – Неа Мудания

Бойка Атанасова, Атина

Бойка Атанасова, Атина

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снимка: "24 часа"
снимка: "24 часа"

Българските шофьори, пътуващи от Солун към Халкидики, трябва да имат предвид временни ограничения на движението по националния път Солун – Неа Мудания. Причината са дейности по подрязване и поддържане на крайпътната растителност, съобщават от областната администрация на Централна Македония.

Дейностите започнаха и ще продължат до 18 ноември 2026 г., като няма да се работи в събота и неделя.

Ограниченията обхващат участъка от кръстовището с улица „Вулгари" до пътния възел Нео Рисио, между 6,200-и и 18,850-и километър.

Работните екипи ще бъдат на терен от 06:00 часа сутринта до залез слънце в зависимост от метеорологичните условия.

Предвиждат се краткотрайни затваряния на отделни пътни участъци, като екипите ще се придвижват по трасето.

Организацията на движението е съгласувана с Пътна полиция – Солун.

На българските водачи, които пътуват към Халкидики, се препоръчва да следят временната сигнализация и да се движат с повишено внимание в района на ремонтните дейности

снимка: "24 часа"

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