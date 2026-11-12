МВР отново издава паспорти с 10-годишна валидност

Възобновява се приемането на заявления за издаване на международни паспорти с 10-годишна валидност за всички услуги - обикновена, бърза и експресна, в звената на дирекция „Български документи за самоличност" от 13 ноември, съобщиха от МВР.

Обикновената услуга, до 30 дни, струва 29 евро за граждани между 18 и 70 години, бързата услуга - 58 евро, а 145 евро е експресната услуга. За гражданите над 70 години обикновената услуга е 7 евро, бързата - 14 евро, а ескпресната - 35 евро. За тези, които са с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50% и над 50 на сто, обикновената услуга е 2 евро, а бързата и ескпресните услуги съответно 4 евро и 10 евро.

С тези паспорти се пътува в страните извън Европейския съюз и Шенгенското пространство. За ЕС е достатъчно носенето на лична карта.

През август временно бе преустановен приемът на заявления и издаването на 48-странични български паспорти със срок на валидност от 10 години. Причината е техническа – интересът към този тип паспорт е неочаквано голям. От началото на предлагането му издадените документи надхвърлят повече от четири пъти предварителните прогнози, съответно и наличните към момента количества бланки, казаха от МВР.