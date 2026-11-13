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КОЙ ГОТВИ

“Вече сме в средата на есента и студеното време иска питателна и калорична храна. Предлагам рецепта за шкембе в масло - мезе само за ценители”, ни пише Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

За 3-4 порции:

0,9 - 1 кг шкембе

3-4 скилидки чесън

1 опаковка (125 г) масло

1 ч.л. червен пипер

щипка черен пипер

сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Сваряваме шкембето в подсолена вода до готовност - като се дръпне с вилица, да се къса лесно. Докато завира, премахваме пяната. Нарязваме го на неголеми ивици или хапки.

Разтопяваме в тиган маслото, прибавяме отцеденото и нарязано шкембе и го запържваме за 6-7 минути до леко зачервяване на месцата.

Почистваме чесъна и счукваме скилидките. Прибавяме ги заедно с черния пипер. Объркваме много добре за 2-3 минути в тигана, като внимаваме да не се късат парченцата шкембе.

Разпределяме в 3-4 чинии, поръсваме с червен пипер. Друга идея е да ги разпределим в гювечета и да ги запечем за кратко във фурната.