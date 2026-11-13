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КОЙ ГОТВИ
“Вече сме в средата на есента и студеното време иска питателна и калорична храна. Предлагам рецепта за шкембе в масло - мезе само за ценители”, ни пише Пепа Стоева.
ПРОДУКТИ
За 3-4 порции:
0,9 - 1 кг шкембе
3-4 скилидки чесън
1 опаковка (125 г) масло
1 ч.л. червен пипер
щипка черен пипер
сол на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Сваряваме шкембето в подсолена вода до готовност - като се дръпне с вилица, да се къса лесно. Докато завира, премахваме пяната. Нарязваме го на неголеми ивици или хапки.
Разтопяваме в тиган маслото, прибавяме отцеденото и нарязано шкембе и го запържваме за 6-7 минути до леко зачервяване на месцата.
Почистваме чесъна и счукваме скилидките. Прибавяме ги заедно с черния пипер. Объркваме много добре за 2-3 минути в тигана, като внимаваме да не се късат парченцата шкембе.
Разпределяме в 3-4 чинии, поръсваме с червен пипер. Друга идея е да ги разпределим в гювечета и да ги запечем за кратко във фурната.