Първо топло, после студено с дъжд, облаци и мъгли

Ще се редуват топло и студено време през почивните дни. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В петък минималните температури ще бъдат от 7 до 12 градуса, по Черноморието - до 12 градуса. Ще бъде ветровито със значителна облачност. Следобед облаците над южните райони ще се разкъсват. По високите части на планините ще духат засилени ветрове от югозапад със скорост до 50 км/ч до силни през нощта. Максималните температури ще са от 16 до 21 градуса, по Черноморието - от 19 до 23 градуса. За София минималната температура ще е 7, а максималната - 19.

В събота минималните температури ще са от 5 до 10, на север от планините - 15-16 градуса, по Черноморието - 13-15 градуса. През почивните дни ще се редуват топло и студено време. Снимка: 24 часа

Над страната ще премине студена вълна от север на юг. През деня ще бъде дъждовно с по-интензивни валежи в Дунавската равнина. Хладни въздушни маси за кратко ще обхванат страната. По-късно през нощта облаците ще намаляват. Рязко ще застудее. Максималните температури в северните части ще са от 5 до 10 градуса, в южните - от 15 до 20, по Черноморието - 14-17 градуса.

За София минималната температура ще е 5, а максималната - 7-8 градуса.

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд и сняг. Следобед и през нощта облаците ще намаляват. Снежната покривка над 2000 м е от 5 до 8 см. Вятърът над 2500 м ще е от запад-югозапад с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -2 до 1, а на 1500 м - от 6 до 9 градуса.

В неделя минималните температури ще са от 2 до 7 градуса, в западните полета - 0-1, по Черноморието до 4-7 градуса. В неделя ще бъде студено с условия за мъгли по високите западни полета и в ниските места.

През деня ще бъде слънчево, следобед с увеличение на облачността от високия етаж над западните райони. Максималните температури ще са от 8 до 13 градуса, в Западна България - 6-8, по Черноморието - 11-12 градуса. За София - минималната температура ще е 1 градус, а максималната - 5-6 градуса.

Над планините сутринта ще е слънчево. Следобед ще има облаци над Рила и Пирин. Максималните температури над 2500 м ще са от -4 до -1, а на 1500 м - от 2 до 5 градуса.

В понеделник денят ще започне със сутрешни мъгли и облаци над западните райони, които ще се уплътняват в следобедните часове с валежи от дъжд. В планините над 2000 м ще вали мокър сняг.