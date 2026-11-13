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На 13 ноември рожден ден имат

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Мария Петрова, трикратна абсолютна световна шампионка по художествена гимнастика, зам.-председател на Българската федерация по художествена гимнастика, втори вицепрезидент на Техническия комитет по художествена гимнастика към Международната федерация по гимнастика (FIG)

Доц. д-р Живка Карагьозова, дългогодишен началник-отделение “Перинатална медицина” в клиниката “Майчин риск” в “Майчин дом”, преподавател в Катедра по акушерство и гинекология в МУ - София, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Георги Ангелов, старши икономист в Институт “Отворено общество - София”

Проф. Владислав Паскалев, художник, бивш ректор на НХА

Юрий Ангелов, актьор

Димитър Кочков, член на КЕВР

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