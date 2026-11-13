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Променлива облачност и температури до 28° ни очакват на 13 ноември

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Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20° и 25° СНИМКА: Pixabay
Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20° и 25° СНИМКА: Pixabay

Днес облачността ще е променлива. Ще духа умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове - силен и бурен вятър от юг-югозапад. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни и ще започнат валежи от дъжд. Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20° и 25°, в местата чувствителни на южен вятър до 27°-28°, а в София - около 21°.

Над Черноморието облачността ще е променлива. Сутринта главно по южното крайбрежие ще бъде с ниска слоеста облачност и намалена видимост. Ще духа силен до бурен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините облачността ще е променлива, по-често - значителна. На места ще превали слаб дъжд. Ще духа силен, по високите части и северните склонове бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 9°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20° и 25° СНИМКА: Pixabay

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