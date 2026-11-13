Нормален трафик на всички ГКПП

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Фериботите не работят заради ниското ниво на Дунав

Нормален е трафикът на всички ГКПП в страната, съобщават от "Гранична полиция". Данните са към 6 часа.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово – Бекет" и „Свищов-Зимнич", временно не работят заради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция, със Сърбия и с Република Северна Македония трафикът също е нормален на всички ГКПП, допълват от „Гранична полиция".