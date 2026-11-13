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От 9 ч днес до 17 ноември ремонтират 2 км асфалт на платното на "Тракия" към София

Марияна Бойкова

Редактор: Марияна Бойкова

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Магистрала "Тракия" СНИМКА: Фейсбук/Магистрала Тракия
Магистрала "Тракия" СНИМКА: Фейсбук/Магистрала Тракия

От 9 ч днес до същия час на 17 ноември за частични ремонти на асфалтовата настилка временно се променя организацията на движение в двукилометров участък на автомагистрала „Тракия" на територията на област София, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Дейностите ще се извършват в отсечката от км 2 до км 0 на магистралата в платното в посока към столицата. При изпълнението им ще се ограничава навлизането в активната и аварийната ленти, като превозните средства ще преминават в изпреварващата.

АПИ съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на останалите пътуващи.

На 11 октомври също беше ограничено движението в активната лента в участъка от 31-вия до 32-рия километър на АМ „Тракия" в посока София за частични ремонтни дейности на пътната настилка.

Магистрала "Тракия" СНИМКА: Фейсбук/Магистрала Тракия

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