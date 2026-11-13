Петък, 13-и: пик на лятото насред ноември, контейнери полетяха по коли в София

160 сигнала за щети подадени на 112, има и прекъснато електрозахранване

Бурният вятър в София обърна контейнери за боклук, нанесе щети по автомобили, събори огради и повали клони от дървета.

В сила за София е жълт код за потенциално опасно време заради вятъра с пориви до 90-95 км в час. В столичния квартал "Манастирски ливади-изток" три леки автомобила са ударени от кофи за боклук. Една от колите има сериозни щети по багажника. Контейнер за смет пък е издухан на улица „Иван Кирков" и пречи на движението, съобщава БГНЕС. На кръстовището на бул. „България" и бул. „Тодор Каблешков" има разкъсан от вятъра билборд. В други столични квартали съборени дървета нанесоха щети по автомобили.

Съборени са строителни огради

По магистралата от Перник в посока София вятърът е бутнал указателни табели на платното. Във Враца и Монтана пък кодът е червен, там поривите са особено силни, като се очаква да достигат 100 км/ч.

Оранжев предупредителен код е издаден за осем области - Бургас, Варна, Добрич, Монтана, Стара Загора, Шумен, Хасково и Ямбол. Жълт код е обявен за останалите области с изключение само на Кюстендилска и Благоевградска.

Близо 160 сигнала за щети, причинени от силния вятър, са постъпили на телефон 112 в страната между от 18 ч в четвъртък до 7 сутринта днес. Общо 158 са обажданията за паднали дървета и клони, а 10 са за прекъснато електрозахранване.

В София са обработени 100 сигнала за паднали дървета и клони, част от които са създали затруднения в движението по улиците и пътищата на столицата, обобщават от спешния телефон. В 3,40 ч. гражданин е съобщил за сглобяема къща тип

фургон, която се „движи" по Околовръстното шосе

в района на квартал „Казичене",

В Монтана са получени 19 сигнала, във Варна – 17, в Кърджали – 11, в Русе – 7, а в Бургас – 4. Всички сигнали са насочени към компетентните институции за реакция – АПИ, Пожарната, СДВР, областните дирекции на МВР, общините и дирекция „Аварийна помощ и превенция" към Столичната община.

Към момента няма данни за пострадали хора. Междувременно продължават да постъпват обаждания на граждани за щети, причинени от силните пориви на вятъра.

Днес, когато е последният за тази година петък, 13-и, е кулминацията на настоящия топъл цикъл. В резултат на мощен пренос на топъл средиземноморски въздух дневните температури ще достигнат необичайните за ноември температури между 20 и 25 градуса, северно от Стара планина

до 26-27 градуса

Тези летни температури са обичайни при нахлуването на топъл средиземноморски въздух и сух поривист вятър по северните склонове на планините, наречен фьон.

Най-топло през ноември в София е било през 2004 г. - 25,5°. В Пловдив е стигало до 27° през 1926-а и 1948 г., а в Плевен - 28,2 (също през 1926 г.). Абсолютният рекорд са 32° в Горна Оряховица и 30 в Тетевен и Ловеч.

Именно фьонът е виновник за запратените по коли контейнери за смет, падналите дървета и съборени огради. Пиковите нива на фьоновите ветрове също се очакват днес. При такава обстановка поривите са особено силни по планинските била и северно от планините. В максималната си фаза в петък скоростта им в Северозапада и в областите на Източна България ще е до 80-100 километра в час.

Още в събота се очаква понижение на температурите с близо 10 градуса, сочи прогнозата на НИХМ.