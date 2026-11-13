Червен код за ураганен вятър е обявен днес във Враца и Мездра

Червен код за силен вятър е обявен във Враца и Мездра, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

В областта се очаква ураганият вятър да достигне скорост до 100 км/ч. Вятърът е локален, тип фьон, бора, допълват от НИМХ.

Оранжев предупредителен код е издаден за осем области в страната, а за 17 - жълт код. БТА припомня, че предупредителният оранжев код е в сила за областите Бургас, Варна, Добрич, Монтана, Стара Загора, Шумен, Хасково и Ямбол. Жълт код е обявен за останалите области с изключение на Кюстендилска и Благоевградска.

Според прогнозата за времето днес облачността ще е променлива. Ще духа умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове – силен и бурен вятър от юг-югозапад. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни и ще започнат валежи от дъжд. Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20° и 25°, в местата чувствителни на южен вятър до 27°-28°, а в София – около 21°.