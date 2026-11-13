Спират камионите над 12 тона по „Хемус“ в петък, неделя и понеделник

Временно ограничават движението на камиони над 12 тона по АМ „Хемус" в петък, неделя и понеделник заради основния ремонт на тунел „Топли дол". Мярката цели да облекчи трафика, да повиши безопасността на пътуващите и да осигури по-добра пропускливост на автомобилите, информираха от АПИ.

Ограниченията ще важат за участъка между изхода на София при 0-ия километър и пътен възел „Ботевград" при 47-ия километър.

В петък, 13 ноември, от 15 до 21 ч ще бъде спряно движението на тежкотоварни автомобили в посока изход от София. В неделя, 15 ноември, ограничението ще е за камионите, пътуващи към столицата, в периода от 14 до 21 ч. В понеделник, 16 ноември, между 7 и 9 ч камиони над 12 тона ще бъдат спирани и в двете посоки.

При подходящи метеорологични условия в петък тежкотоварните автомобили над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще могат да използват обходен маршрут през прохода „Петрохан" и път II-16 София – Своге – Ребърково. Същият маршрут ще бъде възможен и в неделя за камионите, пътуващи към София, ако времето позволява.

Ако интензивността на трафика намалее, „Пътна полиция" ще започне пропускането на тежкотоварните автомобили по-рано от определения краен час. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за подобряване на организацията на движение, пропускливостта и безопасността на пътуващите.

Преди коледните и новогодишните празници, около 18 декември, се предвижда движението в двете тръби на тунел „Топли дол" да бъде възстановено, като се осигурят безопасни условия за преминаване на автомобилите.

След празниците, около 11 януари 2027 г., се планира движението през тръбата в посока София отново да бъде ограничено до окончателното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок за приключването им е април 2027 г.

Актуална информация за пътната обстановка гражданите и транспортните фирми могат да получават на интернет страницата на АПИ – traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.