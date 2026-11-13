Паднали клони спряха влак по линията Мездра – Враца

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Крайградският пътнически влак по направлението Мездра – Враца (Мездра 10,15 ч – Враца 10,34 ч) е отменен заради провиснали и паднали клони върху железния път. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление, съобщиха от БДЖ на официалния си сайт. Община Враца обяви бедствено положение по-рано днес заради силния вятър.

Нарушен е графикът за движение на влаковете между Враца и Руска Бяла заради паднали клони върху контактната мрежа. Тази сутрин бързият влак от Мездра за Видин (Мездра 9,05 ч – Видин 12,20 ч) е престоял заради счупени клони и се движи със закъснение.

Пътническият влак по направлението Видин – Мездра (Видин 6 ч – Мездра 9,32 ч) е отменен в участъка Враца – Мездра заради провиснали и паднали клони върху железния път. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление, допълват от БДЖ.

Няколко населени места в общините Враца и Мездра са без електрозахранване заради паднали дървета вследствие на силния вятър, съобщава БТА.