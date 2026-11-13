Спират камионите над 12 тона по "Хемус" заради ремонта на тунел „Топли дол"

Временно ще бъде ограничено днес движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала „Хемус" между изхода на София и пътен възел „Ботевград". Забраната ще важи и в неделя и понеделник заради основния ремонт на тунел „Топли дол". Така се цели улесняване на трафика и повишаване на безопасността и пропускливостта в участъка, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Днес, 13 ноември, от 15 до 21 ч. ще бъде спряно движението на камионите над 12 тона в посока изход от София. В неделя, 15 ноември, от 14 до 21 ч. ограничението ще важи за тежкотоварните автомобили, пътуващи към столицата. В понеделник, 16 ноември, между 7 и 9 ч. движението им ще бъде спряно и в двете посоки.

Промяната в организацията на движение обхваща участъка от километър 0 до пътен възел „Ботевград" при 47-ия километър.

По време на ограничението днес при подходящи метеорологични условия камионите над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще могат да използват обходни маршрути през прохода „Петрохан" и по път II-16 София – Своге – Ребърково. При благоприятно време същите маршрути ще могат да се ползват и в неделя от тежкотоварните автомобили, пътуващи към София.

При намаляване на интензивността на трафика „Пътна полиция" ще започне да пропуска камионите и преди определения краен час. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени допълнителни мерки за подобряване на организацията на движение и пътната безопасност, посочват от АПИ.

Движението в двете тръби на тунел „Топли дол" се очаква да бъде пуснато около 18 декември, преди коледните и новогодишните празници. Около 11 януари 2027 г., е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до окончателното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок за приключването им е април 2027 г., пише БТА.

От днес до 17 ноември за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се променя организацията на движение в двукилометров участък на автомагистрала „Тракия" на територията на област София.