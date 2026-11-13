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Спират камионите над 12 тона по "Хемус" заради ремонта на тунел „Топли дол"

Дима Максимова

Редактор: Дима Максимова

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Движението само в едната тръба на тунела “Топли дол” затруднява целия трафик по “Хемус”. СНИМКА: “24 ЧАСА”
Движението само в едната тръба на тунела “Топли дол” затруднява целия трафик по “Хемус”. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Временно ще бъде ограничено днес движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала „Хемус" между изхода на София и пътен възел „Ботевград". Забраната ще важи и  в неделя и понеделник заради основния ремонт на тунел „Топли дол". Така се цели улесняване на трафика и повишаване на безопасността и пропускливостта в участъка, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Днес, 13 ноември, от 15 до 21 ч. ще бъде спряно движението на камионите над 12 тона в посока изход от София. В неделя, 15 ноември, от 14 до 21 ч. ограничението ще важи за тежкотоварните автомобили, пътуващи към столицата. В понеделник, 16 ноември, между 7 и 9 ч. движението им ще бъде спряно и в двете посоки.

Промяната в организацията на движение обхваща участъка от километър 0 до пътен възел „Ботевград" при 47-ия километър.

По време на ограничението днес при подходящи метеорологични условия камионите над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще могат да използват обходни маршрути през прохода „Петрохан" и по път II-16 София – Своге – Ребърково. При благоприятно време същите маршрути ще могат да се ползват и в неделя от тежкотоварните автомобили, пътуващи към София.

При намаляване на интензивността на трафика „Пътна полиция" ще започне да пропуска камионите и преди определения краен час. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени допълнителни мерки за подобряване на организацията на движение и пътната безопасност, посочват от АПИ.

Движението в двете тръби на тунел „Топли дол" се очаква да бъде пуснато около 18 декември, преди коледните и новогодишните празници. Около 11 януари 2027 г., е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до окончателното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок за приключването им е април 2027 г., пише БТА.

От днес до 17 ноември за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се променя организацията на движение в двукилометров участък на автомагистрала „Тракия" на територията на област София.

Движението само в едната тръба на тунела “Топли дол” затруднява целия трафик по “Хемус”. СНИМКА: “24 ЧАСА”

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