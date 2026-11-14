На 14 ноември рожден ден имат

Владимир Попов, управител на здравния портал Zdrave.net
Параскева Джукелова, актриса
Проф. д-р Ангел Димитров, историк и дипломат
Румяна Маринова, Мисис Свят 2004
Леонид Йовчев, актьор
Спас Бухалов, бивш лекоатлет
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Владимир Попов, управител на здравния портал Zdrave.net
Параскева Джукелова, актриса
Проф. д-р Ангел Димитров, историк и дипломат
Румяна Маринова, Мисис Свят 2004
Леонид Йовчев, актьор
Спас Бухалов, бивш лекоатлет
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