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ЧРД на Ивайло Нинов, който с няколко щриха на моли...

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Моят 24 часа

На 14 ноември рожден ден имат

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Владимир Попов, управител на здравния портал Zdrave.net

Параскева Джукелова, актриса

Проф. д-р Ангел Димитров, историк и дипломат

Румяна Маринова, Мисис Свят 2004

Леонид Йовчев, актьор

Спас Бухалов, бивш лекоатлет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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