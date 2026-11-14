Облаци и дъжд на 14 ноември, възможни са гръмотевици

Днес блачността над страната ще бъде значителна, в сутрешните часове в равнините ще бъде мъгливо. На много места ще има валежи от дъжд.

В Централна и Източна България ще има и гръмотевична дейност. В югоизточните райони явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде умерен, в по-голямата част от страната – от северозапад, в Източна България – от север-североизток, с него ще нахлува студен въздух. Температурите чувствително ще се понижат и към 14 ч. ще бъдат от 8°-10°, на много места в Северна България до 16°-18°, в южните райони, в София – около 9°.

Още преди обяд от северозапад валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, по южното крайбрежие значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат от 12°-13° по северното крайбрежие, до 17°-19° - по южното. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. С него температурите съществено ще се понижат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 3°.