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Православен календар за 14 ноември, вижте кои празнуват имен ден

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Православен календар
Православен календар

Св. ап. Филип. Св. благоверни цар Управда-Юстиниан. Св. мчк Константин от Идра (Рождественски заговезни)

Св. Филип бил един от 12-те апостоли. Сестра му и ап. Вартоломей го придружавали на проповедите. Завършил живота си разпнат на кръст пред вратите на езическо капище, замерян с камъни, както и ап. Вартоломей. В това време станало страшно земетресение, което погълнало езичниците. Уплашени, оцелелите побързали да свалят разпнатите от кръста. Вартоломей бил още жив, погребал с чест тялото на ап. Филип и утвърдил новооснованата църква.

Празнуват: Филип, Фильо, Филка

Православен календар

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