ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Виена иска още съкращения в бюджета на ЕС, може да...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

В понеделник ще се извършва частичен ремонт на АМ „Тракия" в посока Бургас в област Пловдив

976
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Автомагистрала „Тракия"
Автомагистрала „Тракия" Снимка: Диана Варникова

В понеделник - 16 ноември, от 7:30 ч. до 17 ч. за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се ограничи преминаването по активната и аварийната лента в участъка от 139-и до 141-и км на АМ „Тракия" в платното за Бургас в област Пловдив. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 

Агенция „Пътна инфраструктура" съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Автомагистрала „Тракия"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа