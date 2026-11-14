В понеделник ще се извършва частичен ремонт на АМ „Тракия" в посока Бургас в област Пловдив

В понеделник - 16 ноември, от 7:30 ч. до 17 ч. за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се ограничи преминаването по активната и аварийната лента в участъка от 139-и до 141-и км на АМ „Тракия" в платното за Бургас в област Пловдив. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Агенция „Пътна инфраструктура" съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.